Ле Таллек покинет «Торпедо». Защитник не поедет на 1-й сбор черно-белых

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Дамьен Ле Таллек Футбол

Защитник Дамьен Ле Таллек покинет «Торпедо».

Москвичи не рассчитывают на 32-летнего француза с российским паспортом, он будет искать себе новую команду, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Ле Таллека нет в списке игроков «Торпедо», которое сегодня отправится на первый сбор в Тамбов.

В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 9 матчей. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Барыга блинами
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А ещё в сборную России хотел. Слабый защитник прямо скажем
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Игорь Гусельников
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В FIFA 11 числился нападающим в Боруссии Д.
После перехода в Мордовию он оказался уже полузащитником
Из этой статьи я узнаю, что он защитник🤔
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Арсений Элин
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Видимо не подходит Талалаеву...(
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