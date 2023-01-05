Ле Таллек покинет «Торпедо». Защитник не поедет на 1-й сбор черно-белых
Защитник Дамьен Ле Таллек покинет «Торпедо».
Москвичи не рассчитывают на 32-летнего француза с российским паспортом, он будет искать себе новую команду, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
Ле Таллека нет в списке игроков «Торпедо», которое сегодня отправится на первый сбор в Тамбов.
В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 9 матчей. Подробнее его статистика – здесь.
После перехода в Мордовию он оказался уже полузащитником
Из этой статьи я узнаю, что он защитник🤔