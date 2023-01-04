Мостовой о журналистах: «Пишут: «Мостовой раскритиковал «Спартак». Думаю: где я раскритиковал? Стараюсь давать объективную оценку по любой команде»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о статусе одного из самых востребованных экспертов.

– Вы подчеркнули, что всегда отвечали на вопросы журналистов. Сейчас вы один из самых востребованных футбольных экспертов. Сколько раз в день вам звонят корреспонденты разных изданий?

– Когда я был футболистом, мне в день рождения звонило человек сто, закончил играть – их стало человек 80, спустя еще лет пять – осталось человек 50, спустя еще время – 15. В августе мне позвонило человек 10.

Спокойно к этому отношусь, потому что это нормально. У меня есть круг журналистов, с которыми я всегда общался и буду общаться, потому что я знаю, что они меня никогда не подставят.

Я с 20 лет привык к общению с журналистами. Другой вопрос, что сейчас появилось много новых изданий, много журналистов, и я зачастую могу не взять трубку с незнакомого номера.

– Нет переживания, что некоторые цитаты могут неверно истолковать, и это скажется на отношениях с клубами или отдельными людьми?

– По этой причине я иногда не беру трубки и не отвечаю.

Я вижу, пишут: «Мостовой раскритиковал «Спартак». Я в такие моменты думаю: где я раскритиковал «Спартак»? Я стараюсь давать объективную оценку по любой команде, не зацикливаясь на «Спартаке».

Этим ведь футбол и прекрасен, что мы можем делиться экспертным мнением. А кому нравится или нет – это уже на выбор, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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18 комментариев

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Pb-SE
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Ответ Александр Зубков
Эти 10 человек, звонивших в августе Мостовому. Где они сейчас?
Шалимов бухает, остальных девятерых ищут.
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bat90
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Не царское дело это, раскритиковать
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Alexx_mipt
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Востребованный эксперД, ахахахаха, не смешите мои труселя!
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Glukinho
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Ответ Кеды и бутса
Почему он везде называет себя экспертом? Такой бумажки же тоже нет у него, как я понимаю.
Получил лицензию эксперта
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Фут.Боль
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Где я раскритиковал? Я ####рал.
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LifeSpartak
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"Вертится" как уж на сковородке!
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Karel
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Мостовому тоже достаётся критики от тех, для кого он интервью дает.
Читаешь такую критику - ну дебилы же конченные, ан нет, туда же, критикует они Мостового - "..да кому этот царь интересен..", "царь одним словом", "..царю больше не наливать..", ".. Сашку страшно слушать..", ".. бумажки у него нет.."
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Valentin Kompaneytsev
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Ответ Valentin Efimenko
Скромный товарищ, мнит свое мнение экспертным. Царь одним словом
Комментирует по царски.
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Valentin Kompaneytsev
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Особенно эмоциональный откровенный разговор у Мостового получился с Шалимовым.
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Hong Kil
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Виртуальные перемоги это розовый стиль
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Геннадий Тимченко
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Ответ Дядя ТУРА
Так если бы не звонили, не было б и его тут часто
Тут постоянно публикуют мнения удивлённых людей, которые окуев..и от вопросов и часто говорят: Я не в курсе, ррребьята🤣🤣🤣
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Анатолий Юранов
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И по любой команде Сашку страшно слушать, а уж по Спартаку!...
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Valentin Efimenko
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Скромный товарищ, мнит свое мнение экспертным. Царь одним словом
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Кеды и бутса
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Почему он везде называет себя экспертом? Такой бумажки же тоже нет у него, как я понимаю.
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Александр Зубков
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Эти 10 человек, звонивших в августе Мостовому. Где они сейчас?
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Дядя ТУРА
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Ответ инок
Кому интересно мнение Мостового? Потому и не звонят
Так если бы не звонили, не было б и его тут часто
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инок
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Кому интересно мнение Мостового? Потому и не звонят
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counsel
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Ну не раскритиковал, а обосрал. Так точнее будет
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