Мостовой о журналистах: «Пишут: «Мостовой раскритиковал «Спартак». Думаю: где я раскритиковал? Стараюсь давать объективную оценку по любой команде»
Александр Мостовой высказался о статусе одного из самых востребованных экспертов.
– Вы подчеркнули, что всегда отвечали на вопросы журналистов. Сейчас вы один из самых востребованных футбольных экспертов. Сколько раз в день вам звонят корреспонденты разных изданий?
– Когда я был футболистом, мне в день рождения звонило человек сто, закончил играть – их стало человек 80, спустя еще лет пять – осталось человек 50, спустя еще время – 15. В августе мне позвонило человек 10.
Спокойно к этому отношусь, потому что это нормально. У меня есть круг журналистов, с которыми я всегда общался и буду общаться, потому что я знаю, что они меня никогда не подставят.
Я с 20 лет привык к общению с журналистами. Другой вопрос, что сейчас появилось много новых изданий, много журналистов, и я зачастую могу не взять трубку с незнакомого номера.
– Нет переживания, что некоторые цитаты могут неверно истолковать, и это скажется на отношениях с клубами или отдельными людьми?
– По этой причине я иногда не беру трубки и не отвечаю.
Я вижу, пишут: «Мостовой раскритиковал «Спартак». Я в такие моменты думаю: где я раскритиковал «Спартак»? Я стараюсь давать объективную оценку по любой команде, не зацикливаясь на «Спартаке».
Этим ведь футбол и прекрасен, что мы можем делиться экспертным мнением. А кому нравится или нет – это уже на выбор, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Читаешь такую критику - ну дебилы же конченные, ан нет, туда же, критикует они Мостового - "..да кому этот царь интересен..", "царь одним словом", "..царю больше не наливать..", ".. Сашку страшно слушать..", ".. бумажки у него нет.."