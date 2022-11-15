Мостовой о комитете ветеранов «Спартака»: «Как они могут учить тренера и игроков? Кто это будет слушать? Команда отлично играет и имеет хороший результат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Анзор Кавазашвили Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой считает, что комитет ветеранов «Спартака» не должен давать советы команде. 

Ранее член комитета Анзор Кавазашвили заявил о готовности давать рекомендации.

«Понятия не имею. Как они могут подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?!

«Спартак» отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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