Уэбб о решении не удалять де Йонга за удар ногой в грудь Алонсо: «Я был неправ. Почему бы не иметь возможность тут же исправить ошибку с ВАР?»

высказался в поддержку системы ВАР.

Глава судейского корпуса вспомнил эпизод из финала ЧМ-2010 Нидерланды – (0:1), который он судил.

В том матче ударил в грудь в прыжке высоко поднятой ногой. Уэбб показал хавбеку Нидерландов только желтую карточку.

«Это решение живет со мной. Я хотел все сделать правильно, но очевидно, что мне это не удалось. Так почему бы не иметь возможность пойти и исправить ошибку здесь и сейчас?

Моя работа состоит в том, чтобы достичь согласованности в ответе на вопрос, который должны задавать себе ассистенты ВАР: было ли решение главного судьи явно неправильным?

Можно представить, что арбитр – канатоходец, а ВАР – страховочная сетка. Нужно добиться того, чтобы они шли по канату, словно страховочной сетки не существует», – считает Уэбб.

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