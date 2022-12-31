Уэбб о решении не удалять де Йонга за удар ногой в грудь Алонсо: «Я был неправ. Почему бы не иметь возможность тут же исправить ошибку с ВАР?»

Теги Найджел де Йонг Хаби Алонсо сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу судьи ЧМ-2010 Говард Уэбб видеоповторы Футбол

Говард Уэбб высказался в поддержку системы ВАР.

Глава судейского корпуса АПЛ вспомнил эпизод из финала ЧМ-2010 Нидерланды – Испания (0:1), который он судил.

В том матче Найджел де Йонг ударил Хаби Алонсо в грудь в прыжке высоко поднятой ногой. Уэбб показал хавбеку Нидерландов только желтую карточку.

«Это решение живет со мной. Я хотел все сделать правильно, но очевидно, что мне это не удалось. Так почему бы не иметь возможность пойти и исправить ошибку здесь и сейчас?

Моя работа состоит в том, чтобы достичь согласованности в ответе на вопрос, который должны задавать себе ассистенты ВАР: было ли решение главного судьи явно неправильным?

Можно представить, что арбитр – канатоходец, а ВАР – страховочная сетка. Нужно добиться того, чтобы они шли по канату, словно страховочной сетки не существует», – считает Уэбб.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stade de Reims
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В этом решении точно был Уебб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говард Уэбб в трех метрах, все видел и не удалил. Ван Боммел с Найджелом костоломили всех на том ЧМ . В этом году их дело продолжили Паредесы, Ромеро, Акуньи и Де Поли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Герасимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Я тогда был удивлён, что Де Йонга не удалили, отделался очень легко. Уэбб тогда испугался принять такое решение в дополнительное время в финале Мундиаля.
Это был первый тайм. Конечно, надо было похерить финал, чтобы исход определился к 20-й минуте, такие дебильные правила в футболе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MenOfSoccer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уэбб побоялся брать себя ответственность удалить игрока в финале. Конечно это была ошибка, ведь эпиздо был не спорным. А кто то ставит пенальти при малейшем контакте, а после оправдывается, что он сделал все правильно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Я тогда был удивлён, что Де Йонга не удалили, отделался очень легко. Уэбб тогда испугался принять такое решение в дополнительное время в финале Мундиаля.
Какое дополнительное время? Этот эпизод произошел на 28 минуте
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как там судьи, который не заметили руку Марадоны или руку Анри, не хотят выссказаться? Очень вовремя
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ alimoa
Сильно спорить не буду, но, кажется, это было в первом тайме
Да, проверил сейчас и Вы абсолютно правы. Извините, за то, что немного ввёл в заблуждение, память уже немного подводит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alimoa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Я тогда был удивлён, что Де Йонга не удалили, отделался очень легко. Уэбб тогда испугался принять такое решение в дополнительное время в финале Мундиаля.
Сильно спорить не буду, но, кажется, это было в первом тайме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sinkindragon@gmail.com
мне еще кажется что на ситуацию так повлиял тот факт что Алонсо вообще не корчился , даже бойцы ММА от такого не сразу встают
Рыжая Борода всегда был бойцом. Сейчас к сожалению, футболисты такого типажа, как вымирающий вид.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sinkindragon@gmail.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Я тогда был удивлён, что Де Йонга не удалили, отделался очень легко. Уэбб тогда испугался принять такое решение в дополнительное время в финале Мундиаля.
мне еще кажется что на ситуацию так повлиял тот факт что Алонсо вообще не корчился , даже бойцы ММА от такого не сразу встают
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
культовый момент, в пресном финале ЧМ 2010 самое запоминающееся (помимо просеров Роббена и гола Иньесты).
Ну Уэб бездарный арбитр.
Девочка САФа
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я тогда был удивлён, что Де Йонга не удалили, отделался очень легко. Уэбб тогда испугался принять такое решение в дополнительное время в финале Мундиаля.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий