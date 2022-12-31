Уэбб о решении не удалять де Йонга за удар ногой в грудь Алонсо: «Я был неправ. Почему бы не иметь возможность тут же исправить ошибку с ВАР?»
Говард Уэбб высказался в поддержку системы ВАР.
Глава судейского корпуса АПЛ вспомнил эпизод из финала ЧМ-2010 Нидерланды – Испания (0:1), который он судил.
В том матче Найджел де Йонг ударил Хаби Алонсо в грудь в прыжке высоко поднятой ногой. Уэбб показал хавбеку Нидерландов только желтую карточку.
«Это решение живет со мной. Я хотел все сделать правильно, но очевидно, что мне это не удалось. Так почему бы не иметь возможность пойти и исправить ошибку здесь и сейчас?
Моя работа состоит в том, чтобы достичь согласованности в ответе на вопрос, который должны задавать себе ассистенты ВАР: было ли решение главного судьи явно неправильным?
Можно представить, что арбитр – канатоходец, а ВАР – страховочная сетка. Нужно добиться того, чтобы они шли по канату, словно страховочной сетки не существует», – считает Уэбб.
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Ну Уэб бездарный арбитр.
Девочка САФа