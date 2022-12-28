Каттани о Жиго: «Предлагали ему даже свыше выделенного Федуном бюджета. Я делал все, чтобы его сохранить»

Бывший спортивный директор « » рассказал о попытках удержать в клубе .

«Я делал все, чтобы сохранить Жиго не только до конца сезона, но и на большее время.

Теперь могу признаться: мы предлагали ему даже свыше того бюджета, который выделил мне мистер . Я пошел на это, потому что очень хотел сохранить Жиго для команды.

Но ответ был такой: «Извините, уже слишком поздно». Потому что ситуация дошла до той точки, когда Самюэль принимал решение не из интересов своей карьеры, а из-за жизненных обстоятельств», – заявил .

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