Салах начнет в запасе «Ливерпуля» матч с «Астон Виллой»

Мохамед Салах не заявлен в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Астон Виллой».
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил не выпускать египтянина на поле с первых минут.
Салах попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных.
С первых минут за «Ливерпуль» сыграют: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Фабиньо, Наби Кейта, Кертис Джонс, Садьо Мане, Диогу Жота, Луис Диас.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль».
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