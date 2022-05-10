Салах начнет в запасе «Ливерпуля» матч с «Астон Виллой»

не заявлен в стартовом составе на матч с «Астон Виллой».

Главный тренер мерсисайдцев решил не выпускать египтянина на поле с первых минут.

Салах попал в заявку на матч, но начнет игру на скамейке запасных.

С первых минут за «Ливерпуль» сыграют: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Фабиньо, Наби Кейта, Кертис Джонс, Садьо Мане, Диогу Жота, Луис Диас.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Ливерпуль».

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