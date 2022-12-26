Сторожук о Кайо: «Весь вопрос – в его голове. С «Ростовом» весь перерыв уделили подсказу, как не схватить удаление. Второй тайм – красная»

рассказал о трудностях в работе с защитником .

– Что дал команде Кайо, которого не было весной?

– Не буду скрывать: в этой части сезона «Краснодар» не получил от Кайо того, чего хотел. Весь вопрос – в его голове, в профессиональном отношении к делу. Не снимаю ответственности с себя: пока у нас не получилось избавить Кайо от имиджа нестабильного защитника, хотя Александр Орехов много работает с ним индивидуально. Обидно.

В матче с «Ростовом» (2:3) весь перерыв уделили подсказу Кайо – как нужно действовать, чтобы не схватить удаление. Второй тайм – Кайо получает красную.

– Кажется, еще в первом тайме все видели, что Кайо близок к красной. Почему не заменили его?

– До перерыва Сорокин и Ленини тоже получили желтые – вообще находились в опасной ситуации. Но понимали, что «Ростов» будет много играть верхом, а Кайо и Сорокин – лучшая пара защитников «Краснодара» по верховой борьбе. Эта логика не сработала, нужно было менять Кайо. Моя ошибка – опыт на будущее, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью .ru.

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