Сторожук о Кайо: «Весь вопрос – в его голове. С «Ростовом» весь перерыв уделили подсказу, как не схватить удаление. Второй тайм – красная»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Александр Сторожук Краснодар Кайо Панталеао Футбол

Александр Сторожук рассказал о трудностях в работе с защитником Кайо Панталеао

– Что дал команде Кайо, которого не было весной?

– Не буду скрывать: в этой части сезона «Краснодар» не получил от Кайо того, чего хотел. Весь вопрос – в его голове, в профессиональном отношении к делу. Не снимаю ответственности с себя: пока у нас не получилось избавить Кайо от имиджа нестабильного защитника, хотя Александр Орехов много работает с ним индивидуально. Обидно.

В матче с «Ростовом» (2:3) весь перерыв уделили подсказу Кайо – как нужно действовать, чтобы не схватить удаление. Второй тайм – Кайо получает красную.

– Кажется, еще в первом тайме все видели, что Кайо близок к красной. Почему не заменили его?

– До перерыва Сорокин и Ленини тоже получили желтые – вообще находились в опасной ситуации. Но понимали, что «Ростов» будет много играть верхом, а Кайо и Сорокин – лучшая пара защитников «Краснодара» по верховой борьбе. Эта логика не сработала, нужно было менять Кайо. Моя ошибка – опыт на будущее, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Sports.ru.

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10 комментариев

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Игорь Замаруев
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Ответ Алексий Бяконт
Моуриньо похожее рассказывал про историю с удалением Балотелли. Если вы не доверяете своему игроку - ждите неприятностей! У Сторощука и Мусаева образование ПТУ?
Да из отечественных примеров Слуцкий и Игнатов в Рубине) у них тоже подобная история была
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Alex DeLarge
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Ответ norm777
Косплей знаменитой истории Жозе с Балотелли
А можно вкратце оригинал? Ну или что загкглить?
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Caerly
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Я три года подряд периодически при просмотрах Краснодара восклицаю "Кайо - тупой!". Счёт перевалил за сотню.
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Мосгорсуд
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Это как по Черномырдину....типа хотели как лучше, но получилось как всегда
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Алексий Бяконт
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Моуриньо похожее рассказывал про историю с удалением Балотелли. Если вы не доверяете своему игроку - ждите неприятностей! У Сторощука и Мусаева образование ПТУ?
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Pol Belov
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вот эта самоуверенность некоторых людей в "убедительности" своих слов - просто удивляет... неужели он не знал и не видел Кайо и не понимал, что тому до лампочки его слова и он настроен на свою волну?... в таких случаях более мудрые ГТ просто меняют игрока без лишней болтовни...
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boroda_spalletti
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- Марио, никого не трогай, играй только в мяч
46 минута : красная карточка
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damondiamond
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Когда Моуриньо фамилию поменял?
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norm777
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Косплей знаменитой истории Жозе с Балотелли
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Михаил Стентор
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Который год свои же говорят какой Кайо плохой, но продолжают ставить в основу переделанного опорника. Что с ними не так?
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