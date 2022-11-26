Астон Вилла — Ливерпуль прогноз на матч 26.11.2022, английская Премьер-лига

В понедельник, 26 декабря, Астон Вилла на своем поле сыграет с Ливерпулем. Поединок состоится в рамках 17 тура английской Премьер-лиги. Обе команды находятся на расстоянии четырех очков друг от друга, и, в случае победы, имеют шансы улучшить свое турнирное положение.

Наш прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Рекомендованная ставка: победа Ливерпуля (1.78), Тотал больше 1.5 (1.19).

Астон Вилла

Бирмингемцы в 15 турах чемпионата Англии набрали 18 очков. Команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью, и потерпела семь поражений. Астон Вилла забивает на уровне команд-середняков Премьер-лиги — 16 голов, и пропускает немало — 22 гола.

Отметим, что уже по ходу нынешнего сезона команда сменила тренера. Вместо Стивена Джеррарда, коллектив возглавил Унаи Эмери. Под руководством испанца, до перерыва на чемпионат мира в Катаре, команда провела четыре официальные встречи, в которых дважды выиграла, и дважды потерпела поражение.

Что касается индивидуальной статистики футболистов «Астон Виллы», то лучшим голеадором команды является Дэнни Ингз, который наколотил шесть мячей в 16 играх своего клуба. Ну а лучший распасовщик — Олли Уоткинс, он записал на свой счет три ассиста в 16 матчах.

Статистика и цифры:

В последних 5 играх Астон Вилла пропускает в среднем 1.40 гола за игру, и забивает по 1.20 гола за игру;

Астон Вилла пропускает в 7 из 9 последних матчей, и забивает 6 из 8 последних матчей.

Предыдущие пять матчей команда провела следующим образом:

Ливерпуль

Красные в 14 турах английской Премьер-лиги набрали 22 очка. Команда идет на шестом месте, одержав шесть побед, четыре раза сыграв вничью, и потерпев четыре поражения. Мерсисайдцы немало забивают: 28 забитых голов (5 й- показатель в лиге). Пропускают красные на уровне середняков лиги: 17 голов.

Что касается индивидуальной статистики, то больше всех в составе красных голов наколотил Мохамед Салах — 13 мячей в 20 матчах. Ну а лучшим распасовщиком команды стал Эндрю Робертсон — шесть ассистов в 15 встречах.

Статистика и цифры:

Ливерпуль побеждает в четырех последних матчах с Астон Виллой;

В последних пяти играх Ливерпуль забивает в среднем по 2.00 гола за игру, и пропускает в среднем по 1.20 гола за матч;

Ливерпуль забивает и пропускает в последних трех матчах.

Пять предыдущих матчей красные провели следующим образом:

Коэффициенты и прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль

В предыдущих 20 очных встречах, Ливерпуль значительно чаще обыгрывал соперника. Красные одержали 12 побед над бирмингемцами, шесть раз успех праздновала Астон Вилла. Еще две встречи были сведены к ничьей.

В предыдущих пяти очных матчах были зафиксированы следующие результаты:

Гости в предстоящей встрече выглядят фаворитом, однако на футбольном поле может произойти всякое. Подопечные Клоппа сохраняют мотивацию борьбы за место в топ-5 лидеров английского чемпионата, в то время как Астон Вилла ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Предположим, что встреча пройдет в упорной борьбе, и закончится с минимальной победой мерсисайдцев: 0:1 или 1:2, мы не стали бы ждать обилия голов в этом поединке.

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