Тоуни оштрафован на 700 фунтов за нарушение ПДД. Форвард «Брентфорда» ездил с затонированными стеклами и нелегальными номерами

оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Судебное заседание состоялось в прошлый четверг, 15 декабря, в закрытом формате. Нападающий « » был признан виновным в ряде правонарушений ПДД.

В частности, стекла его автомобиля были практически наглухо затонированы – внутри автомобиля было обнаружено всего 5 процентов естественного освещения, что может быть небезопасно. Персонализированный номерной знак с именем и игровым номером игрока также противоречил правилам регистрации транспортного средства.

Кроме того, констебль полиции обвинил игрока в агрессивном поведении при остановке его автомобиля на трассе.

«Отношение водителя было плохим. Он был груб и препятствовал работе полиции. Он игнорировал указания», – сказал констебль Анкорн.

В общей сложности нападающего «Брентфорда» оштрафовали на сумму около 700 фунтов, а также записали три штрафных очка к водительским правам. Тоуни не признал вину ни по одному из обвинений.

В Великобритании действует система штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Набрав 12 штрафных баллов в течение 3 лет, можно лишиться водительских прав.

Ранее Тоуни предъявили обвинения в 252 нарушениях регламента о ставках.