Тоуни оштрафован на 700 фунтов за нарушение ПДД. Форвард «Брентфорда» ездил с затонированными стеклами и нелегальными номерами
Айвена Тоуни оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.
Судебное заседание состоялось в прошлый четверг, 15 декабря, в закрытом формате. Нападающий «Брентфорда» был признан виновным в ряде правонарушений ПДД.
В частности, стекла его автомобиля были практически наглухо затонированы – внутри автомобиля было обнаружено всего 5 процентов естественного освещения, что может быть небезопасно. Персонализированный номерной знак с именем и игровым номером игрока также противоречил правилам регистрации транспортного средства.
Кроме того, констебль полиции обвинил игрока в агрессивном поведении при остановке его автомобиля на трассе.
«Отношение водителя было плохим. Он был груб и препятствовал работе полиции. Он игнорировал указания», – сказал констебль Анкорн.
В общей сложности нападающего «Брентфорда» оштрафовали на сумму около 700 фунтов, а также записали три штрафных очка к водительским правам. Тоуни не признал вину ни по одному из обвинений.
В Великобритании действует система штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Набрав 12 штрафных баллов в течение 3 лет, можно лишиться водительских прав.
Ранее Тоуни предъявили обвинения в 252 нарушениях регламента о ставках.
Комментарии