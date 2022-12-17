Аргентина — Франция — 3:3 (4:2 пен), обзор матча Чемпионата мира по футболу 18.12.2022

В воскресенье, 18 декабря, в финале Чемпионата мира по футболу в Катаре встречались сборные Аргентины и Франции. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, и закончилась победой аргентинцев со счетом 3:3 (4:2 пен).

Первые минуты встречи начались с упорной борьбы. Подопечные Дешама включили активный прессинг, а Аргентина, стараниями Де Поля сначала открыла счет положениям «вне игры» — но мяч в ворота французов так и не попал, а затем Ди Мария попытался на дриблинге пройти оборону «трехцветных», но уткнулся в футболистов в темно-синей форме, и потерял мяч.

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Отметим, к 10-й минуте матча было зафиксировано порядка пяти мелких фолов. Спустя мгновения Аргентина провела длительную качественную атаку, которая завершилась ударом Родриго Де Поля — мяч рикошетом от Варана ушел на угловой. После стандарта мяч был выбит из штрафной, но Аргентина подобрала мяч. Во второй половине аталки Де Поль подал в центр штрафной к линии вратарской. Альварес, борясь за мяч, попал в грудь Льорису, голкиперу понадобилась врачебная помощь. Для Льориса финальный матч мундиаля является рекордным по играм на чемпионатах мира среди голкиперов. Франция сумела провести атаку только на 14-й минуте, но подход к воротам южноамериканцев не закончился опасным моментом, а Аргентина получила право на контратаку, но и эта попытка выйти вперед оказалась неудачной – положение «вне игры». На исходе первой двадцатиминутки встречи Франция получила право на опасный штрафной — Де Поль в непосредственной близости от штрафной сбил Тео Эрнандеса. Гризманн со стандарта подал на Жиру, а Оливье, борясь с Ди Марией, нарушил правила.

На 21-й минуте матча Аргентина получила право на пенальти. Анхель Ди Мария элегантно вошел в штрафную французов, и получил по ногам от Усмана Дембеле. Лео Месси реализовал пенальти, чем значительно увеличил шансы своей сборной на победу в чемпионате мира. Франция, пропустив, немедленно побежала отыгрываться, Жиру получил по ногам у штрафной соперника, а Гризманн, подав в штрафную, не смог мячом найти голову Жиру, мяч был выбит игроком сборной Аргентины. Однако в момент исполнения штрафного Ромеро нарушал правила на Жиру, Франция получила право на повторный стандарт — Гризманн вновь выполнил подачу, мяч был выбит, в борьбе за верховой мяч столкнулись Эрнандес и Месси, польский арбитр встречи Марчиняк усмотрел фол в атаке, однако именно Лео влетел в соперника, опоздав с прыжком. Аргентина ответила опасной атакой, но голов подход к воротам не принес.

На 36-й минуте встречи южноамериканцы стали еще ближе к победе в мундиале. Месси отдал мяч на Мак Аллистера, тот выдал пас на Анхеля Ди Марию, а последний, хладнокровно отправил мяч в ворота Льориса. Закономерный гол в ворота действующих чемпионов мира. На 41-й минуте встречи Дидье Дешам попытался спасти ситуацию, отправив Оливье Жиру и Усмана Дембеле на скамейку запасных — вместо них на поле появились Маркус Тюрам и Коло-Муани.

Второй тайм начался аналогично тому, как проходила первая половина встречи. «Трехцветные» ничего не могут сделать с подопечными Скалони, ограничиваясь перепасовками на своей половине поля, забросами в сторону форвардов и попытками контратаковать соперника. К середине тайма ситуация осталась прежней — французы неопасно атаковали, уповая на забросы и навесы, Аргентина опасно атаковала и контратаковала. В последнюю двадцатиминутку игры Южноамериканцы стали постепенно сбавлять темп — все-таки силы на исходе.

На 79-й минуте матча Отаменди свалил в своей штрафной Коло-Муани, а «трехцветные» получили право на одиннадцатиметровый. К «точке» подошел Килиан Мбаппе, и точно пробил по воротам Мартинеса — голкипер Аргентины угадал сторону, куда будет бить Килиан, но не сумел вытащить мяч. Французы встрепенулись, провели мощную атаку и Мбаппе вернул «трехцветных» в игру — 2:2. Ассист на свой счет записал Маркус Тюрам, вышедший на поле в концовке первого тайма. На 87-й минуте игры в штрафной сборной Аргентины упал Маркус Тюрам, но главный арбитр матча разобрался в моменте, и выдал французу «горчичник» за симуляцию.

К основному времени первой половины встречи были добавлены восемь минут. Франция, разбуженная голами Мбаппе, доминировала на поле, создавая опасные моменты у ворот Мартинеса. На 97-й минуте матча Месси мощно пробил из-за пределов штрафной, Льорис оказался на месте, и мастеровито перевел «круглого» на угловой — стандарт ничего не принес подопечным Скалони. В последние секунды основного времени южноамериканцы провели контратаку, но игра перешла к дополнительным таймам.

Первый овертайм начался аналогично первому тайму основного времени. Аргентина большими силами пошла в атаку. Франция выбрала контратакующую манеру игры. Особо опасных моментов в овертайме не было — оборона обеих команд с лихвой справлялась с угрозами. На исходе первого добавленного тайма Аргентина устроила навал на ворота французов, но все закончилось лишь неопасным угловым. В последние секунды Лаутаро в борьбе не попал в пустые ворота. В начале овертайма второго Месси остро пробил по воротам Льориса, но Уго был на месте, и выручил свою команду. Спустя мгновение, Месси все-таки отправляет третий мяч в ворота французов — после красивого розыгрыша Лео на 109-й минуте бьет по воротам, защитник сборной Франции выносит мяч из ворот, но до этого «круглый» уже пересек линию ворот. На 116-й минуте игры в ворота сборной Аргентины был назначен пенальти — после дальнего удара Мбаппе мяч попадает в руку аргентинского защитника, и сам же Килиан на 118-й минуте отличается «с точки», разведя мяч и Мартинеса по разным сторонам — 3:3. В добавленное к овертайму время команды обменялись опаснейшими моментами, но не сумели изменить итоговый счет на табло. А финал мундиаля 2022 года плавно перетек в серию одиннадцатиметровых.

В серии пенальти не забили Коман, Тчуамени, но забили Мбаппе и Коло-Муани. У Аргентины безупречно реализовали одиннадцатиметровые Месси, Дибала и Паредес, Гонсало Монтьель.

Видеообзор матча Аргентина – Франция