Трушечкин о хейте «Матч ТВ»: «Уровень недовольства всегда одинаков, развивается обратная связь. Был бы интернет при Озерове, картина мира у фанатов была бы иной»

поделился мнением о критике в адрес телеканала «Матч ТВ».

– Аудитория отмечает как один из главных плюсов комментатора – в том числе вас – «не раздражает». Это не указывает на то, что с профессией что-то не так?

– Это совершенно нормально. Всегда всех оценивали по тому, попадаешь ли в настроение, нравится твой голос или нет.

– А это не снижает планку? «Не раздражает» – не позитивная оценка, а отсутствие негативной.

– Здесь речь о том, готов ли ты как комментатор принять то, что он – приложение к игре. Как и судья, он – обслуживающий персонал.

Лично я готов к тому, что мой голос – просто саундтрек к футболу. Если саундтрек не отвлекает их от зрелища, не мешает им параллельно заниматься своими делами – меня это абсолютно устраивает.

– Вы работали на телеканалах «Спорт», «Россия 2» и сейчас на «Матче». «Матч» хейтят сильнее?

– Уровень недовольства всегда одинаков. Просто развиваются средства обратной связи, через которые зрители могут донести это недовольство.

Есть миллион соцсетей, есть комментарии к новостям интернет-медиа.

Если бы интернет существовал во время работы и других мастодонтов профессии, картина мира у болельщиков была бы несколько иной, чем представление: «Вот тогда были мастера, не то что сейчас», – сказал комментатор « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ