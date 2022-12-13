«Гребаный второй раз! Это товарищеский матч». Эдегор накричал на тренера «Милана» Пиоли за агрессию в единоборствах

грубо накричал на главного тренера .

победил итальянский клуб в товарищеском матче со счетом 2:1. Норвежский футболист забил один из мячей лондонского клуба.

Но в этой игре Эдегор также остался недоволен неосторожными действиями со стороны футболистов «россонери» в единоборствах.

Так, после стыка хавбека миланцев и полузащитника лондонцев Фабиу Виейра, Эдегор выкрикнул в сторону тренера : «Гребаный второй раз! Это товарищеский матч».

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