«Гребаный второй раз! Это товарищеский матч». Эдегор накричал на тренера «Милана» Пиоли за агрессию в единоборствах
Мартин Эдегор грубо накричал на главного тренера «Милана».
«Арсенал» победил итальянский клуб в товарищеском матче со счетом 2:1. Норвежский футболист забил один из мячей лондонского клуба.
Но в этой игре Эдегор также остался недоволен неосторожными действиями со стороны футболистов «россонери» в единоборствах.
Так, после стыка хавбека миланцев Сандро Тонали и полузащитника лондонцев Фабиу Виейра, Эдегор выкрикнул в сторону тренера Стефано Пиоли: «Гребаный второй раз! Это товарищеский матч».
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