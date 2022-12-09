Бабел о Ливаковиче: «Не думаю, что Бразилия хочет бить пенальти. Ему суждено быть великим в этой игре»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Доминик Ливакович Футбол

Райан Бабел высоко оценил вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Основное время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между командами Бразилии и Хорватии закончилось вничью 0:0, голкипер загребского «Динамо» сделал 9 сэйвов.

«Не думаю, что Бразилия хочет бить пенальти этому вратарю... Ему суждено быть великим в этой игре», – написал бывший игрок сборной Нидерландов до гола бразильцев в овертайме.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные