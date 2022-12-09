Бабел о Ливаковиче: «Не думаю, что Бразилия хочет бить пенальти. Ему суждено быть великим в этой игре»
Райан Бабел высоко оценил вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича.
Основное время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между командами Бразилии и Хорватии закончилось вничью 0:0, голкипер загребского «Динамо» сделал 9 сэйвов.
«Не думаю, что Бразилия хочет бить пенальти этому вратарю... Ему суждено быть великим в этой игре», – написал бывший игрок сборной Нидерландов до гола бразильцев в овертайме.
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