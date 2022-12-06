«Чтобы получить лицензию Pro, нужно заплатить 30 тысяч евро. Кто себе может позволить такое? Отсекаем перспективных». Штоффельсхаус о тренерах в Германии

высказался о проблемах тренеров в Германии.

«Чтобы получить лицензию Pro, ты должен заплатить в сумме около 30 тысяч евро, за лицензию А — около 10 тысяч. Кто себе может позволить такое? Только экс-профи.

А кто лучшие тренеры за последние годы? Клопп, Тухель и Нагельсманн. Юрген еще играл во второй Бундеслиге, а Тухеля и Нагельсманна с большой долей вероятности мы могли бы не увидеть на высшем уровне. Потому что не хватило бы денег.

Считаю, что таким образом мы отсекаем массу перспективных специалистов. А решать, кто сильный, а кто слабый тренер, должен рынок, а не наличие сертификата. Да, образование требуется, но раньше цены были в три раза ниже. Многие могли себе позволить заплатить, а дальше уже результаты на поле решали — приглашают тебя в команду сильнее или нет.

Чтобы получить сертификат менеджера, я заплатил 16 900 евро. Это не обучение в университете, а обучающий курс. Почему такой дорогой? Да, он необязателен, но пройти его было бы многим полезно. Однако позволить себе сложно», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ