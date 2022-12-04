ЧМ 2022: Португалия — Швейцария прямая трансляция

Португальцы привезли на Чемпионат мира в Катар одну из самых сильных команд за последние годы, где практически каждый из футболистов может обеспечить результат и уже не надо смотреть в сторону Криштиану Роналду. Альпийская команда приучила к тому, что регулярно выходит в ⅛ финала, где завершает выступления. Как будет на этот раз? Матч сборных Португалии и Швейцарии пройдет на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Португалия — Швейцария на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.