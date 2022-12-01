«Игра была дерьмовой. И это моя ответственность». Тренер Дании о матчах с Тунисом и Австралией на ЧМ
Каспер Юлманд взял на себя ответственность за провал Дании на ЧМ-2022.
Сборная Дании не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе. Команда набрала один балл в трех играх. С Тунисом датчане сыграли вничью 0:0. Также Дания проиграла Франции (1:2) и Австралии (0:1).
«Мы играли не на максимуме своих возможностей. Против Франции качество игры было нормальным, но не хорошим. В двух других матчах вышло еще хуже.
С футбольной точки зрения это было просто дерьмо. И я говорю здесь не о футболистах. Игра была дерьмовой, и это моя ответственность», – сказал тренер сборной Дании.
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