«Игра была дерьмовой. И это моя ответственность». Тренер Дании о матчах с Тунисом и Австралией на ЧМ

взял на себя ответственность за провал Дании на .

не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе. Команда набрала один балл в трех играх. С датчане сыграли вничью 0:0. Также Дания проиграла Франции (1:2) и (0:1).

«Мы играли не на максимуме своих возможностей. Против Франции качество игры было нормальным, но не хорошим. В двух других матчах вышло еще хуже.

С футбольной точки зрения это было просто дерьмо. И я говорю здесь не о футболистах. Игра была дерьмовой, и это моя ответственность», – сказал тренер сборной Дании.

Дания – главный провал ЧМ. С Евро-2020 точно не стала слабее по составу, но без Эриксена ей было проще

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