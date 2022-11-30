14:1 – счет по ударам в пользу Аргентины после 1-го тайма игры с Польшей. 9:0 – в створ
Аргентин нанесла 14 ударов по воротам Польши в первом тайме матча.
Сборные Аргентины и Польши проводят игру группового этапа ЧМ-2022. После первой половины счет не открыт – 0:0.
Однако по статистическим показателем аргентинцы превосходят своего оппонента.
Аргентинская команда нанесла 14 ударов в первом тайме, из которых девять пришлись в створ ворот. Поляки пробили по воротам всего лишь один раз, в створ – ни разу.
Показатели по владению мячом – 66% на 34% в пользу команды тренера Лионеля Скалони.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии