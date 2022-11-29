Австралия — Дания — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 30.11.2022

Сборные Австралии и Дании в поединке третьего тура 30 ноября решали, кому достанется вторая путевка от группы D в плей-офф Чемпионата мира по футболу, при условии если сборная Туниса не обыграет французов. Матч состоялся на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра. Команды уже встречались в рамках мирового первенства четыре года назад в России, тогда их матч закончился вничью 1 : 1, и сейчас этот результат устроил бы сборную Австралии.

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Вряд ли кто-то будет спорить, что сборная Дании более мастеровитая команда, в ее составе более опытные и искушенные футболисты и еще много чего «более». Но если этот кто-то рассчитывал, что датчане начнут матч активно и задавят соккеруз, то такого болельщика ждало разочарование. Европейская команда показывала себя ничем не лучше, чем в других матчах на турнире. Да, игроки Дании владели мячом, подходили к воротам Мэтью Райана, кстати, игрока «Копенгагена», но до реальных голевых моментов дело не доходило. С натяжкой опасными можно назвать два. На 12-й минуте голкипер австралийцев перевел мяч на угловой после удара Матиаса Йенсена с острого угла, хотя полузащитник мог и простреливать. Спустя семь минут как раз прострелил с левого фланга Йоаким Мэле, и мяч рикошетом чуть не оказался в воротах команды Австралии, но вновь выше всяческих похвал сыграл Мэтью Райан. Ближе к концу тайма активизировались уже представители Зеленого континента. Пусть до опасных моментов не доходило и у них, но процент владения мячом они подтянули. Игра сборной Дании в первом тайме ничего кроме недоумения не вызывала.

Дальше — больше. Второй тайм начался с двух подряд угловых у ворот сборной Дании и удара по ее воротам от Джексона Ирвайна, мяч пролетел мимо ворот Каспера Шмейхеля. Датчане опомнились и перехватили инициативу, вот только сама по себе она ничего не давала. Защитники сборной Австралии все время были начеку. Игра спокойно продолжалась, а тем временем в параллельном матче сборная Туниса забила французам, и ничья уже не устраивала австралийцев. Тут же на 60-й минуте они провели голевую атаку. Пас на Мэтью Лекки, тот убежал с центра поля, в штрафной разобрался с двумя защитниками и аккуратно уложил мяч в угол ворот Шмейхеля. При таких раскладах датчанам уже вообще ничего не светило даже в случае победы. Но пропущенный мяч на их действиях практически никак не сказался. Сборная Австралии выглядела более уверенно и прерывала все атаки соперника, либо те сами нарушали правила. Так матч и пришел к своему логическому завершению. Австралийцы показали характер и завоевали путевку в плей-офф, а европейская команда, которая в отборочном турнире забила тридцать мячей в десяти матчах, на Чемпионате мира откровенно разочаровала.

Видеообзор матча Австралия — Дания