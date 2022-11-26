Саудовская Аравия — Мексика: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете C на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Саудовской Аравии и Мексики. Поединок пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика

Во сколько матч Саудовская Аравия – Мексика

Стали известны стартовые составы команд.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс – Аль-Ганам, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Амри, Абдельхамид – Канно, Аль-Хассан, Аль-Досари – Аль-Шехри, Аль-Брейкан.

Мексика: Очоа – Санчес, Морено, Монтес – Гальярдо, Чавес, Пинеда, Альварес – Лосано, Мартин, Вега.

Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Польши и Аргентины, которые сыграют в параллельном матче.