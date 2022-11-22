Хави о дисквалификации Левандовского: «Чересчур суровое наказание для того, кто всегда был примером поведения. Посмотрим, удастся ли его смягчить»

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Хави высказался о дисквалификации Роберта Левандовского.

Левандовски был удален с поля на 30-й минуте матча Ла Лиги против «Осасуны» (2:1). Уходя в подтрибунное помещение, он жестикулировал в адрес судьи, за что был отстранен на три матча.

«Мы подадим апелляцию. Мы считаем, что это чрезмерная санкция – это был импульсивный жест, он уже сам это объяснил. Это слишком суровое наказание, посмотрим, сможем ли мы добиться смягчения.

Роберт всегда был примером достойного поведения, поэтому мы считаем, что это чересчур», – сказал главный тренер «Барселоны».

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