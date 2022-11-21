Клод Макелеле: «Все видели только мои физические качества, но я был очень техничен. Это не только про дриблинг и пас, но и про то, как атаковать и защищаться»

считает что его технические качества были недооценены.

– Можно ли сказать, что Макелеле опережал свое время?

– В то время я этого не чувствовал. Журналисты, болельщики – все видели исключительно мои физические качества. Никто не замечал, что я был очень техничен.

Техника – это не только про хороший пас или дриблинг, хотя и это тоже. Техника – это знание того, как нужно атаковать и защищаться, как ломать линии защиты в начале атаки.

Но мои товарищи по команде все понимали. Большие игроки, какими были и они, очень быстро узнают друг друга, – сказал экс-игрок и сборной .

В уходе Макелеле из «Реала» виноват не только Перес. Француз и его агент подставляли фанатов (расизм!) и шантажировали клуб