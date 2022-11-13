Дуа Липа опровергла, что выступит на открытии ЧМ-2022: «Жду возможности посетить Катар, когда страна выполнит обещания в области прав человека»

Дуа Липа сообщила, что не выступит на открытии в Катаре.

«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о выступлении.

Я буду поддерживать Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда страна получила право на проведение турнира», – написала британская исполнительница косовского происхождения.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.