Дуа Липа опровергла, что выступит на открытии ЧМ-2022: «Жду возможности посетить Катар, когда страна выполнит обещания в области прав человека»
Дуа Липа сообщила, что не выступит на открытии ЧМ-2022 в Катаре.
«Ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира. Я не буду выступать и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о выступлении.
Я буду поддерживать Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда страна получила право на проведение турнира», – написала британская исполнительница косовского происхождения.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
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