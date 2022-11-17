Бельерин включен в список мужчин года по версии GQ. Эктор рассказал, что 2 года не покупает новую одежду

включен испанской версией журнала GQ в число мужчин года.

По этому поводу защитник «Барселоны» попал на обложку, снялся в фотосессии и дал интервью. В интервью Бельерин, в частности, рассказал, что не покупает новую одежду уже два года.

«Я не покупал новую одежду в течение двух лет. Раньше я тратила много денег на моду. Но понял, что это очень неустойчивый и вредный процесс не только для планеты, но и для меня самого», – сказал Бельерин.

Фото: twitter.com/HectorBellerin