Матч Второй лиги продолжался 116 минут из-за пожарных, покинувших стадион раньше времени

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В Твери к футбольному матчу добавили 26 минут из-за ухода сотрудников МЧС со стадиона.

13 ноября в 22-м туре Второй лиги «ФК Тверь» проиграл дома «Торпедо-2» (1:3).

Когда арбитр добавил три минуты к основному времени встречи, сотрудники МЧС решили покинуть стадион. Кто-то сообщил главному судье о нарушении регламента, и на 94-й минуте Алексей Федотов остановил игру, не дав хозяевам пробить последний штрафной в этой встрече.

Комментатор видеотрансляции долго гадал, что происходит и почему не звучит финальный свисток. Объявлений по стадиону о сложившейся ситуации также не прозвучало.

Через 9 минут после возникшей паузы футболисты и судьи покинули газон. В итоге комментатор ушел из эфира, так и не дождавшись официального окончания матча.

Главный судья ждал возвращения пожарной машины на стадион. Когда спасатели вернулись на стадион, команды вышли на поле и хозяева наконец-то разыграли последний штрафной. Через 10 секунд после удара по мячу прозвучал финальный свисток арбитра.

Согласно текстовому онлайну игра продолжалась 116 минут: 90 минут основного времени и 26 – добавленного. Таким образом, установлен рекорд по продолжительности матча в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги, как минимум, в текущем сезоне.

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