Кристоф Гальтье: «Месси – великий футболист, к нему нужно относиться с большим уважением. Он оставил прежнюю жизнь, приехав в Париж»

рассказал, что относится к Лионелю Месси с большим уважением.

«Игроки в первую очередь прилагают усилия и делают свою работу. К Месси нужно относиться с большим уважением. Он оставил свою прежнюю жизнь, свой город, когда приехал в Париж из Барселоны.

Он был травмирован, долго болел коронавирусом. Но Лео с первых же тренировок отдавал себя делу полностью.

Он великий футболист, он наслаждается игрой. Месси любит играть, любит футбол. Это человек, который много наблюдает, анализирует, много улыбается и смеется», – сказал главный тренер .