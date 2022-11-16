Кристоф Гальтье: «Месси – великий футболист, к нему нужно относиться с большим уважением. Он оставил прежнюю жизнь, приехав в Париж»

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Кристоф Гальтье рассказал, что относится к Лионелю Месси с большим уважением.

«Игроки в первую очередь прилагают усилия и делают свою работу. К Месси нужно относиться с большим уважением. Он оставил свою прежнюю жизнь, свой город, когда приехал в Париж из Барселоны.

Он был травмирован, долго болел коронавирусом. Но Лео с первых же тренировок отдавал себя делу полностью.

Он великий футболист, он наслаждается игрой. Месси любит играть, любит футбол. Это человек, который много наблюдает, анализирует, много улыбается и смеется», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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