«Это должен быть огненный матч. «Локо» надо умирать на поле». Рахимов об игре со «Спартаком»
Рашид Рахимов высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».
Игра пройдет сегодня в рамках 17-го тура Мир РПЛ.
«Это должен быть огненный матч. Шансы «Локомотива»? Такие соперники всегда опасны. Игроки сами пытаются выйти из сложившейся ситуации. На самом деле, я пока не вижу там равнодушных.
У «Локомотива» нет другого выхода, они должны доказывать, умирать на поле, выходить биться. И матч против «Спартака» — это дополнительный эмоциональный подъем, — сказал экс-тренер «Локо».
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