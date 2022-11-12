«Это должен быть огненный матч. «Локо» надо умирать на поле». Рахимов об игре со «Спартаком»

высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».

Игра пройдет сегодня в рамках 17-го тура Мир .

«Это должен быть огненный матч. Шансы ? Такие соперники всегда опасны. Игроки сами пытаются выйти из сложившейся ситуации. На самом деле, я пока не вижу там равнодушных.

У «Локомотива» нет другого выхода, они должны доказывать, умирать на поле, выходить биться. И матч против — это дополнительный эмоциональный подъем, — сказал экс-тренер «Локо».