ЦСКА проведет два зимних сбора в Турции, один – в ОАЭ

Стали известны планы подготовки к весенней части сезона.

Команда уйдет в отпуск 27 ноября и возобновит работу в первой декаде января 2023 года.

Красно-синие запланировали три зимних сбора. Первый пройдет в ОАЭ, второй и третий – в Турции.

До паузы в сезоне ЦСКА проведет три матча: в воскресенье армейцы сыграют в 17-м туре Мир с «Динамо», а потом встретятся в рамках группового этапа Фонбет Кубка России с «Уралом» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).