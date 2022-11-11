ЦСКА проведет два зимних сбора в Турции, один – в ОАЭ

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Стали известны планы подготовки ЦСКА к весенней части сезона.

Команда уйдет в отпуск 27 ноября и возобновит работу в первой декаде января 2023 года.

Красно-синие запланировали три зимних сбора. Первый пройдет в ОАЭ, второй и третий – в Турции.

До паузы в сезоне ЦСКА проведет три матча: в воскресенье армейцы сыграют в 17-м туре Мир РПЛ с «Динамо», а потом встретятся в рамках группового этапа Фонбет Кубка России с «Уралом» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).

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