Роналдо готов продать «Вальядолид». После выхода в Ла Лигу траты на клуб выросли с 22 до 55 млн евро в год
Президент «Вальядолида» Роналдо готов продать клуб.
Решение вызвано значительным ростом трат после выхода в Ла Лигу по итогам прошлого сезона – бюджет «Вальядолида» увеличился с 22 до 55 млн евро в год.
В 2018-м Роналдо купил 51% акций бело-фиолетовых за 30 млн. Спустя год он увеличил свою долю в клубе до 72%. Также бразилец потратил 7 млн на реконструкцию стадиона.
После 14 туров «Вальядолид» занимает в таблице Примеры 12-е место.
Комментарии