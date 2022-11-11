Роналдо готов продать «Вальядолид». После выхода в Ла Лигу траты на клуб выросли с 22 до 55 млн евро в год

Президент «Вальядолида» Роналдо готов продать клуб.

Решение вызвано значительным ростом трат после выхода в по итогам прошлого сезона – бюджет «Вальядолида» увеличился с 22 до 55 млн евро в год.

В 2018-м купил 51% акций бело-фиолетовых за 30 млн. Спустя год он увеличил свою долю в клубе до 72%. Также бразилец потратил 7 млн на реконструкцию стадиона.

После 14 туров занимает в таблице Примеры 12-е место.