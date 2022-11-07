Клопп о Салахе: «Его запомнят как одного из лучших нападающих, которых мы когда-либо видели»

после победы над высказался о .

«Салаха запомнят как одного из лучших нападающих, которых мы когда-либо видели, его статистика будет абсолютно безумной.

Он забил два гола и играл как настоящий командный футболист. Он демонстрирует высочайшую производительность и выдающееся отношение», – сказал главный тренер .

В матче с «Тоттенхэмом» (2:1) Салах отметился дублем. В текущем сезоне нападающий «Ливерпуля» забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 13 матчах.