Клопп о Салахе: «Его запомнят как одного из лучших нападающих, которых мы когда-либо видели»
Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» высказался о Мохамеде Салахе.
«Салаха запомнят как одного из лучших нападающих, которых мы когда-либо видели, его статистика будет абсолютно безумной.
Он забил два гола и играл как настоящий командный футболист. Он демонстрирует высочайшую производительность и выдающееся отношение», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
В матче с «Тоттенхэмом» (2:1) Салах отметился дублем. В текущем сезоне АПЛ нападающий «Ливерпуля» забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 13 матчах.
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