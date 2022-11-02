У «Лейпцига» 9 побед в 13 играх после ухода Тедеско. Команда Розе не проигрывает 10 матчей
«Лейпциг» продлил серию без поражений до десяти матчей.
Сегодня команда Марко Розе разгромила «Шахтер» (4:0) в Лиге чемпионов и вышла в плей-офф.
После увольнения Доменико Тедеско, произошедшего 7 сентября после 1:4 от украинской команды, «Ред Булл» добился 9 побед в 13 матчах. Также у него две ничьих и два поражения.
В последний раз «Лейпциг» проигрывал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» (0:3).
В следующем матче клуб встретится с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге – это случится 5 ноября.
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