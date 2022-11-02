У «Лейпцига» 9 побед в 13 играх после ухода Тедеско. Команда Розе не проигрывает 10 матчей

«Лейпциг» продлил серию без поражений до десяти матчей.

Сегодня команда разгромила (4:0) в чемпионов и вышла в плей-офф.

После увольнения , произошедшего 7 сентября после 1:4 от украинской команды, «Ред Булл» добился 9 побед в 13 матчах. Также у него две ничьих и два поражения.

В последний раз проигрывал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» (0:3).

В следующем матче клуб встретится с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге – это случится 5 ноября.