У «Лейпцига» 9 побед в 13 играх после ухода Тедеско. Команда Розе не проигрывает 10 матчей

Теги Шахтер бундеслига Германия Марко Розе Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«Лейпциг» продлил серию без поражений до десяти матчей.

Сегодня команда Марко Розе разгромила «Шахтер» (4:0) в Лиге чемпионов и вышла в плей-офф.

После увольнения Доменико Тедеско, произошедшего 7 сентября после 1:4 от украинской команды, «Ред Булл» добился 9 побед в 13 матчах. Также у него две ничьих и два поражения.

В последний раз «Лейпциг» проигрывал 17 сентября – гладбахской «Боруссии» (0:3).

В следующем матче клуб встретится с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге – это случится 5 ноября.

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