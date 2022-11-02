Валерий Непомнящий: «Божович страшно меня разочаровал. В нем взыграли ура-патриотические чувства, что сейчас весь мир против России»

разочаровался в Миодраге Божовиче после высказываний о том, что его недооценивали в России.

«Божович страшно меня разочаровал. Я могу согласиться с Миодрагом по сути, но не по форме. Я его хорошо понимаю, согласен с тем, что сейчас отечественные тренеры должны получать больше шансов, чтобы себя проявлять, но не получают.

Для меня всегда было загадкой, по каким критериям работодатели подбирают себе тренеров. Я сам никого никогда не выбирал, обычно выбирали меня, поэтому есть, очевидно, какие-то критерии. Возьмем, например, , где иностранцы работали вполне успешно.

Адвокат и Спаллетти хорошо работали, но разве хуже работает Семак? Каким образом ему удается управлять этой командой? Каким образом ему удается мотивировать их в каждой игре? Звезды же преодолевают себя в каждом матче.

А что касается немцев, разве плохо себя проявил Шварц в или Тедеско в ? Я за то, чтобы отечественным тренерам давали шансы. А учитывая, сколько лет Божович работал в России, он уже тоже стал отечественным специалистом. Какой путь он здесь прошел, ни одному нашему специалисту не удавалось.

Я очень сильно удивился высказываниям Божовича. Я его много лет знаю, мы не близкие друзья, но в приятельских отношениях почти с начала его деятельности, когда он еще в работал.

Мне он казался человеком, который умеет себя держать. Думаю, в Божовиче взыграли ура-патриотические чувства, что сейчас весь мир против России. Ведь действительно сейчас просто весь мир против нас», – сказал Непомнящий.

Миодраг Божович: «Если бы я тренировал «Спартак», 100% занял бы 1-е место. Я открыл столько талантов для России! Вы все меня недооценили»

Миодраг Божович: «Я легенда российского футбола – лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал. Я отлично работал, а меня называют физруком – что за #####?»

Миодраг Божович: «Немцы ####### россиян. Вы болеете за тех, кто разрушил «Локомотив». А я всегда желаю добра России»