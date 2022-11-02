Тренер ЦСКА Ямлиханов: «Чалову привожу примеры Холанда, других топовых форвардов. Он все это умеет»

Ассистент Владимира Федотова в ЦСКА Радик Ямлиханов высказался о прогрессе Федора Чалова в этом сезоне.

– Почему в этом сезоне пошло у Чалова?

– Мы часто общаемся. Говорил уже про АПЛ, и вот Федору привожу примеры Холанда, других топовых форвардов. Говорю Федору, что он это все умеет. Федя открыт к такому общению, потому что хочет стать лучше и готов впитывать вещи, которые помогут в этом.

На мой взгляд, Федя стал целеустремленней, нацеленней, появился кураж. Он многое может – и делает это. Все больше у него получается делать с легкостью.

Наверное, в этом есть заслуга нашего штаба: многое объясняли, показывали в тренировочном процессе. Главное, чтобы Чалов не снижал к себе требования, – сказал Ямлиханов.