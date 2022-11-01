Юран о лучшем игроке первого круга РПЛ: «Чалов вытаскивает матчи, тащит ЦСКА. Он выделяется на фоне остальных»
Сергей Юран назвал лучшего футболиста в первом круге Мир РПЛ.
«Так сходу сложно сказать. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных.
Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать.
Что касается клубов, то очень удивил «Оренбург».
Они приобрели хороших легионеров, которые действительно делают разницу, приносят очки команде. Спортивный отдел клуба качественно сработал», – сказал бывший главный тренер «Химок».
Чалов забил 10 голов и сделал одну передачу в 15 матчах нынешнего сезона.
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