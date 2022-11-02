«Барса» готова продать де Йонга летом, если получит крупное предложение, но он все еще не хочет уходить

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Френки де Йонг не собирается уходить из «Барселоны» в ближайшее время.

Полузащитник знает, что его будущее постоянно обсуждают в медиа, но сохраняет твердую позицию по этому вопросу: он не хочет уходить из «Барселоны». В ходе зимнего трансферного окна он откажется выслушивать любые предложения, пишет Diario Sport.

Напомним, прошлым летом «Барселона» хотела продать Френки из-за финансовых проблем. Каталонский клуб договорился с «Манчестер Юнайтед» о его трансфере примерно за 80 млн евро, однако сделка сорвалась, так как хавбек категорически отказался от перехода.

На старте сезона «Ман Юнайтед» пытался убедить де Йонга присоединиться к клубу, однако игрок дал понять, что не намерен обсуждать эти вопросы до чемпионата мира. Также он сообщил представителям английского клуба, что не намерен менять команду в январе.

Де Йонг хочет отработать контракт с «Барселоной», действующий до лета 2026 года. Он знает, что может быть игроком стартового состава в этой команде, и намерен добиться успеха в составе «блауграны».

Несмотря на желание Френки остаться в «Барсе», клуб считает, что его стоит продать летом в случае, если поступит крупное предложение.

Как сообщалось, «Барселоне» необходима крупная продажа, чтобы подписать Лионеля Месси или Бернарду Силву. Отмечалось, что в этом контексте клуб может обратить внимание на де Йонга.

В этом сезоне 25-летний центральный полузащитник принял участие в 15 матчах за «Барсу» во всех турнирах и забил 1 гол.

На старте сезона он чаще выходил на поле со скамейки запасных, но в пяти из шести последних игр вышел в стартовом составе. Во вчерашнем матче с «Викторией» (4:2) Френки не сыграл.

Полную статистику де Йонга можно изучить здесь.

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