Пеп Гвардиола: «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников, «Лидс» обыграл «Челси». Это показывает, насколько сложна и АПЛ и как хорошо «Сити» работал 5 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об игре с «Ньюкаслом» (3:3) в АПЛ.
«Это был настоящий футбол. Мы начали игру очень хорошо, но проигрывали единоборства, позволяя сопернику убегать в атаку. Как только игра раскрылась, он был лучше на протяжении 20 минут.
Но мы показали, кто мы такие», – отметил испанец.
«Мы не смогли победить. «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников. «Лидс» сегодня обыграл «Челси». АПЛ очень сложна для всех команд, и это показывает, насколько прекрасную работу мы проделали в течение пяти лет.
Мне хватит того, что команда билась до конца», – сказал Гвардиола Sky Sports.
🤯 «Ман Сити» отыгрался с 1:3 в матче с «Ньюкаслом» (3:3) – Холанд и Бернарду забили за 4 минуты