Пеп Гвардиола: «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников, «Лидс» обыграл «Челси». Это показывает, насколько сложна и АПЛ и как хорошо «Сити» работал 5 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об игре с «Ньюкаслом» (3:3) в .

«Это был настоящий футбол. Мы начали игру очень хорошо, но проигрывали единоборства, позволяя сопернику убегать в атаку. Как только игра раскрылась, он был лучше на протяжении 20 минут.

Но мы показали, кто мы такие», – отметил испанец.

«Мы не смогли победить. «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников. сегодня обыграл . АПЛ очень сложна для всех команд, и это показывает, насколько прекрасную работу мы проделали в течение пяти лет.

Мне хватит того, что команда билась до конца», – сказал Гвардиола Sky Sports.

🤯 «Ман Сити» отыгрался с 1:3 в матче с «Ньюкаслом» (3:3) – Холанд и Бернарду забили за 4 минуты