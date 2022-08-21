Пеп Гвардиола: «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников, «Лидс» обыграл «Челси». Это показывает, насколько сложна и АПЛ и как хорошо «Сити» работал 5 лет»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об игре с «Ньюкаслом» (3:3) в АПЛ.

«Это был настоящий футбол. Мы начали игру очень хорошо, но проигрывали единоборства, позволяя сопернику убегать в атаку. Как только игра раскрылась, он был лучше на протяжении 20 минут.

Но мы показали, кто мы такие», – отметил испанец.

«Мы не смогли победить. «Ньюкасл» становится одним из сильнейших соперников. «Лидс» сегодня обыграл «Челси». АПЛ очень сложна для всех команд, и это показывает, насколько прекрасную работу мы проделали в течение пяти лет.

Мне хватит того, что команда билась до конца», – сказал Гвардиола Sky Sports.

🤯 «Ман Сити» отыгрался с 1:3 в матче с «Ньюкаслом» (3:3) – Холанд и Бернарду забили за 4 минуты

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