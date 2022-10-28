«Вест Хэм» и «Вильярреал» выиграли группы в ЛК, «Фиорентина» и «Днепр-1» минимум вторые

Определился ряд команд, добившихся выхода из своих групп в конференций.

обеспечила себе место в топ-2 группы А, обыграв «Истанбул», и в последнем туре может опередить его в борьбе за первую строчку. У них по 10 очков.

, одолев «Силькеборг» (1:0), набрал 15 очков и гарантировал себе первое место в группе В.

после ничьей с «Хапоэлем» Беер-Шива (2:2) уже не уступит никому верхнюю строчку в группе С. У него 13 очков.

«Днепр-1» обыграл «Аполлон» (1:0) и обеспечил себе минимум второе место в группе Е. У него 10 очков, у , также вышедшего в следующий раунд благодаря победе над «Вадуцем» (2:1) – 12.

«Юргорден» набрал 13 очков после победы над «Мольде» (3:2) и выиграл группу F. У него 13 баллов.

«Сивасспор» разгромил «ЧФР» (3:0) и теперь не упадет ниже второй строчки. У него 10 очков, пока он лидирует в группе G.