Где смотреть Зенит – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 20 октября
В четверг, 20 октября, сыграют Зенит и Крылья Советов в пути команде рпл ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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Прогноз на матч Зенит – Крылья Советов
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