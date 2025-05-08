  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Райс про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал. Игра изменилась бы, реализуй мы один из моментов в первые 20 минут. Мы могли забить больше за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе»
34

Райс про 1:2 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал. Игра изменилась бы, реализуй мы один из моментов в первые 20 минут. Мы могли забить больше за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе»

Деклан Райс считает, что «Арсенал» превосходил «ПСЖ» (1:2).

«Я думал, что мы доминировали сегодня. Игра изменилась бы, реализуй мы один из своих моментов в первые 15-20 минут.

Две наши ошибки – два их гола. Мы отдали все силы, но нам не суждено было победить. Мы могли забить больше голов за два матча, но Доннарумма сыграл потрясающе. Нам не суждено было победить.

Порой нужно проиграть пару раз, чтобы потом победить и вырасти над собой. Мы проходим эту стадию в АПЛ и в Лиге чемпионов, мы растем, но должны продолжать идти вперед и верить. Мы расстроены, но это не станет для нас определяющим моментом.

Мы станем сильнее, когда вернутся футболисты, долго находившиеся вне игры», – отметил полузащитник «Арсенала» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoАрсенал
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
logoДеклан Райс
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» 4 раза подряд вылетает в полуфинале кубковых турниров. Ранее проигрывали в ЛЕ и Кубке лиги
4сегодня, 21:59
Маркиньос о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Я уже проигрывал в финале и знаю, как это больно. Мы работали, чтобы далеко пройти, матчи с «Ман Сити» и «Ливерпулем» придали уверенности»
9сегодня, 21:59
Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»
126сегодня, 21:38
Главные новости
Энрике о начале ЛЧ: «Результаты были катастрофическими и несправедливыми. Мы встретились с игроками, чтобы проговорить: мы одна из лучших команд Европы. Я сказал: «Успокойтесь, продолжаем работать»
342 минуты назад
Микель Артета: «Арсенал» играл смело и умно, здорово бился, был лучше «ПСЖ», но не повезло. От чистого сердца желаю парижанам выиграть ЛЧ»
20сегодня, 22:33
«ПСЖ» избавился от галактикос и стал настоящей командой. Он заслужил финал. Энрике понимает, что никто не должен быть обузой в ЛЧ». Харгривз про состав парижан
19сегодня, 22:18
Бекхэм в партизанской рекламе со слоганом: «Мы отказались от него». Кто себе такое позволил?
сегодня, 22:00Тесты и игры
Маркиньос о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Я уже проигрывал в финале и знаю, как это больно. Мы работали, чтобы далеко пройти, матчи с «Ман Сити» и «Ливерпулем» придали уверенности»
9сегодня, 21:59
Энрике про 2:1 с «Арсеналом»: «Матч прошел не так, как «ПСЖ» хотел, было очень сложно, пришлось обороняться. Первый тайм мне было больно смотреть»
16сегодня, 21:54
Глава FFF Диалло поздравил «ПСЖ» с выходом в финал ЛЧ: «Отличная новость для французского футбола. Несмотря на кризис, наши клубы великолепно проявляют себя на поле»
12сегодня, 21:43
Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»
126сегодня, 21:38
Хакими об Энрике после выхода в финал ЛЧ: «Он гений и проделал невероятную работу. Многие не верили в «ПСЖ», но он построил отличную команду»
6сегодня, 21:37
Сафонов вышел в финал ЛЧ в первом сезоне за «ПСЖ». Вратарь уже выиграл с клубом Лигу 1 и Суперкубок Франции
33сегодня, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Нассер Аль-Хелайфи: «Если бы за три тура до конца общего этапа ЛЧ, когда «ПСЖ» мог не выйти в плей-офф, мне сказали, что мы доберемся до финала... У меня мурашки по коже»
228 минут назад
У «Арсенала» в ответной игре самый высокий xG среди всех соперников «ПСЖ» в этой ЛЧ – 3,14
1554 минуты назад
«Арсенал» 4 раза подряд вылетает в полуфинале кубковых турниров. Ранее проигрывали в ЛЕ и Кубке лиги
4сегодня, 21:59
«ПСЖ» и «Интер» впервые сыграют в официальном матче – финале ЛЧ
7сегодня, 21:47
Хвича вышел в финал ЛЧ и Кубка Франции и выиграл Лигу 1 за полгода в «ПСЖ». В «Наполи» в 1-м сезоне вингер стал чемпионом Италии
18сегодня, 21:32
Три игрока из бывшего СССР вышли в финал ЛЧ: Мхитарян, Хвича, Сафонов. «Арсенал» с Зинченко вылетел
21сегодня, 21:29
Хакими признан лучшим игроком матча ЛЧ с «Арсеналом». Защитник «ПСЖ» забил победный мяч и заработал пенальти, не реализованный Витиньей
7сегодня, 21:18
У «Арсенала» 20 ударов и 27 навесов в матче с «ПСЖ». Парижане нанесли 11 ударов и сделали 4 навеса
15сегодня, 21:12
Шунин о «Динамо»: «Были предложения от «Локомотива» и «Зенита» – мог уйти, но ни о чем не жалею. Повезло всю жизнь играть в любимом клубе»
11сегодня, 20:55
«Наполи» хочет подписать де Брюйне. «Ливерпуль» уже сделал предложение хавбеку «Сити» (Джанлука Ди Марцио)
17сегодня, 20:45