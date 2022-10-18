Зенит — Крылья Советов 20.10.2022 Фонбет Кубок России, прогноз на футбольный матч

20 октября, в четверг, «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф1 (-1); ТБ 2,5.

«Зенит»

Команда Сергея Семака на всех порах мчится к очередному, уже пятому подряд, чемпионству — сине-бело-голубые в тринадцати турах Мир Российской Премьер-Лиги еще ни разу не проиграли, при этом одержав десять побед. Еще не завершился первый круг первенства, а петербуржцы уже создали себе комфортный задел, опережая идущий на втором месте московский «Спартак» на семь очков.

В розыгрыше Фонбет Кубка России «Зенит» пока выглядит не столь убедительно — в трех матчах группового этапа зенитовцы одержали одну победу и дважды уступили. Основная причина таких результатов кроется в том, что Семак выставляет на кубковые матчи резервный состав, давая возможность проявить себя тем футболистам, которые практически не получают игрового времени в чемпионате. К тому же новый формат Кубка позволяет побороться за трофей даже в случае четвертого места в группе, поэтому особых поводов для переживаний тренерский штаб петербургского клуба не видит.

При этом розыгрыш Кубка петербуржцы начали с победы — на своем поле был обыгран воронежский «Факел» со счетом 2:0. Судьбу встречи предупредил оформленный еще в первом тайме дубль Матео Кассьеры, а после перерыва команда Семака просто сохраняла комфортный результат.

Во втором туре чемпионы России уступили «Крыльям Советов» в Самаре — 0:2. Казалось, что встреча катится к нулевой ничьей, но сначала в составе гостей за две желтые карточки был удален Клаудиньо, а в последние семь минут самарцы воспользовались численным преимуществом и забили два мяча.

В следующем матче розыгрыша Кубка зенитовцы потерпели еще более чувствительное поражение, уступив в Москве «Спартаку» 0:3. Нельзя сказать, что счет полностью отражает происходившее на поле, гости имели неплохие моменты для взятия ворот, но в тот вечер хозяева были гораздо хладнокровнее при завершении атак.

Таки результаты отбросили зенитовцев на третье место в группе — после первого круга лидирует «Спартак» с девятью очками, самарцы же с шестью баллами располагаются на второй строчке.

Если в Кубке России результативными действиями в составе сине-бело-голубых пока отметился только Кассьера, то в чемпионате главными действующими лицами в атаке «Зенита» являются бразильцы Малком и Вендел.

Малком проводит очень хороший для себя сезон и уже забил девять голов и сделал пять голевых передач — по системе «гол + пас» он занимает второе место после спартаковца Квинси Промеса, у которого 17 очков (11 + 6).

Вендел тоже находится в прекрасной форме — на счету бразильца шесть забитых мячей и две передачи.

Третий бомбардир команды — Андрей Мостовой. Нападающий сборной России отличился пять раз и доказывает, что заслуженно занимает место в стартовом составе петербуржцев.

Кого-то может удивить, что в списке лучших бомбардиров команды нет Клаудиньо, но это связано с тем, что бразилец пропустил почти месяц из-за травмы, но судя по игре и красивому голу в последнем матче против «Пари НН» самый креативный игрок «Зенита» обретает былую форму.

«Крылья Советов»

После успешного для себя прошлого сезона и последовавшей за ним продажей лидеров команды было понятно, что самарцам предстоит очень тяжелый сезон. Так оно пока и получается: после тринадцати туров команда Игоря Осинькина занимает десятое место, находясь всего в двух очках от зоны стыковых матчей.

При этом нельзя сказать, что самарцы проваливают какие-то игры. Все пять поражений «Крылья Советов» потерпели исключительно от фаворитов — «Зенита» (0:3), «Динамо» (0:2), ЦСКА (0:1), «Ростова» (1:2) и «Спартака» (2:5).

В то же время самарцы одержали две гостевые победы над крепкими «Оренбургом» (4:2) и грозненским «Ахматом» (2:1), а перед предстоящей игрой в Кубке добыли и первую домашнюю победу — на своем поле подопечные Осинькина благодаря голам Александара Чирковича и Сергея Пиняева обыграли «Сочи» (2:0).

В Кубке России помимо победы над «Зенитом» волжане также сумели набрать три очка в матче с «Факелом», победив в Воронеже с минимальным счетом.

Самыми опасными игроками «Крыльев Советов» в атаке в текущем сезоне являются воспитанники «Чертаново» Максим Глушенков (4 гола), Роман Ежов (3 мяча) и Сергей Пиняев.

Особенно впечатляет восемнадцатилетний Пиняев — талантливый игрок вернулся в строй после тяжелой болезни и уже отметился двумя забитыми мячами в РПЛ.

«Зенит» — «Крылья Советов»: история личных встреч

С 2002 года команды встречались между собой 37 раз, и здесь полное превосходство петербуржцев — «Зенит» побеждал в 22 случаях. В Санкт-Петербурге самарцам всегда приходится сложно: в последний раз они увозили очки в 2015 году, а последние пять визитов на берега Невы для них неизменно заканчивались поражениями. В предыдущий раз самарцы гостили у «Зенита» в конце июля и во втором туре МИР Премьер-Лиги уступили 0:3,пропустив все три мяча еще до перерыва.

Прогноз на матч «Зенит» — Крылья Советов»

В кубковых матчах результат игр очень зависит от того, какие составы выставят тренеры. Очевидно, что Семак опять даст игровую практику некоторым резервистам, но вряд чемпионы России согласятся на очередную осечку в Кубке да еще и при своих болельщиках. «Зенит» мощно выглядит именно в домашних играх и, скорее всего, тенденция продолжится — на победу хозяев букмекерская контора «Лига Ставок» дает коэффициент 1,37.

Также можно поставить на победу «Зенита» с форой -1 за 1,49.

Помимо этого, аналитики считают, что в матче будет забито более двух мячей — на ТБ 2,5 дается коэффициент 1,55.

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Где смотреть матч Зенит – Крылья Советов