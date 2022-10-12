Аэропорт Катара не готов к ЧМ-2022. Сотрудников запугивают и недостаточно обучают, им отменяют отпуска (Daily Mail)

Аэропорт Катара не готов к нагрузкам чемпионата мира.

По информации Daily Mail, международный аэропорт Хамад не готов к массовому притоку пассажиров, из-за чего безопасность посетителей может оказаться под угрозой.

Некоторые сотрудники аэропорта обеспокоены тем, что из-за более чем двукратного роста числа рейсов (с 700 до 1600 в день) могут не справиться с обязанностями, потому что и без того находятся под давлением. Один из чиновников описал ситуацию как «кризисную».

В поисках рабочей силы в аэропорт нанимаются люди без необходимой подготовки. Например, новичков обучают 20-30 часов, чего, по мнению опытных сотрудников, недостаточно для ознакомления с планировкой аэропорта и операционными вопросами.

Кроме того, утверждается, что персонал аэропорта запугивают и запрещают менять работу в этот период. Daily Mail приводит сообщение сотрудникам от руководства управления гражданской авиации Катара (QCAA), в котором говорится, что чемпионат мира «очень важен для Катара, и на самом высоком уровне в государстве возлагаются чрезвычайно большие надежды». Отмечается, что за рабочими будут «пристально следить высокопоставленные лица».

Отдельно отмечено, что «нежелательные действия отдельных лиц, направленные на саботаж мероприятия или тормозящие рабочий процесс, неприемлемы и будут жестко пресекаться со стороны государства». Тех, кто будет знать о таких действиях, но не сообщит о них, «привлекут к ответственности и допросят».

Кроме того, для сотрудников отменили все уже взятые отпуска в период с августа по конец декабря.