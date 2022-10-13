Капелло – «Интеру» после 3:3 на «Камп Ноу»: «Где вы были все это время? Вам так нужны 90 000 зрителей и матч с великой командой, чтобы понять, что вы сильны?»

оценил ничью в гостевом матче с «Барселоной» (3:3) в чемпионов.

«Хотелось спросить у этих ребят: где они были все это время?

Вам так нужны 90 000 зрителей и матч с великой командой, чтобы понять, что вы сильны? Продолжайте теперь в том же духе», – сказал экс-тренер сборной России, «Реала», «Ювентуса» и «Милана».

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