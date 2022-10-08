Макеев о «Спартаке»: «Останется такое же финансирование – будет так же бороться за высокие места. «Спартак» — это бренд»

Экс-защитник высказался о красно-белых.

— Нравится нынешний «Спартак»?

— Да, сейчас очень неплохо выглядит, комбинационный футбол показывает. В целом, считаю, команда движется в правильном направлении.

— Как отреагировали на уход Федуна из клуба?

— Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял. Думаю, Леонид Арнольдович все обдумал. Это решение, которое мы должны принять.

— У вас есть какие-то особые личные воспоминания о нем?

— После матчей победных он в раздевалку заходил… Но чего-то яркого не могу рассказать.

— Что теперь будет со «Спартаком»?

— Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» — это бренд. На него ходят болельщики. С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места, – сказал игрок «Велеса».