Талалаев об 1:2 с «Сочи»: «Ахмат» 10 раз входил во вратарскую. Редко бывают такие содержательные матчи»

Главный тренер «Ахмата» подвел итоги матча Мир РПЛ с «Сочи» (1:2).
«Хорошая игра. Наверное, игра ошибок. Хозяева воспользовались ими – сказалось мастерство футболистов в средней линии. Мы же не использовали их, хотя сегодня десять раз входили в чужую вратарскую.
Редко бывают такие содержательные матчи. Мы это делали разными способами, меняли схемы, меняли средства и возможности доставки мяча в штрафную, но, к сожалению, не забили.
Поблагодарил ребят за самоотдачу во втором тайме: с его середины преимущество, считаю, было полностью у нас. Но счет 2:1 – на табло. По судейству будем обращаться в судейскую комиссию», – сказал Андрей Талалаев.