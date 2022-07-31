Талалаев об 1:2 с «Сочи»: «Ахмат» 10 раз входил во вратарскую. Редко бывают такие содержательные матчи»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (1:2).

«Хорошая игра. Наверное, игра ошибок. Хозяева воспользовались ими – сказалось мастерство футболистов в средней линии. Мы же не использовали их, хотя сегодня десять раз входили в чужую вратарскую.

Редко бывают такие содержательные матчи. Мы это делали разными способами, меняли схемы, меняли средства и возможности доставки мяча в штрафную, но, к сожалению, не забили.

Поблагодарил ребят за самоотдачу во втором тайме: с его середины преимущество, считаю, было полностью у нас. Но счет 2:1 – на табло. По судейству будем обращаться в судейскую комиссию», – сказал .