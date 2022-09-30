Зырянов возглавит новороссийский «Черноморец» на следующей неделе

3 октября назначат главным тренером новороссийского «Черноморца».

На этом посту 44-летний специалист сменит Эдуарда Саркисова, который останется в системе клуба.

Ожидается, что 5 октября Зырянов будет руководить «Черноморцем» в матче Фонбет Кубка России с «Енисеем».

В настоящее время экс-хавбек сборной России и «Зенита» занимает пост советника гендиректора петербургского клуба по молодежному футболу. Ранее он возглавлял молодежную команду сине-бело-голубых и «Зенит-2».

После 9 матчей идет 4‑м в таблице лиги (группа 1).

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