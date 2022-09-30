Зырянов возглавит новороссийский «Черноморец» на следующей неделе

Константина Зырянова 3 октября назначат главным тренером новороссийского «Черноморца».
На этом посту 44-летний специалист сменит Эдуарда Саркисова, который останется в системе клуба.
Ожидается, что 5 октября Зырянов будет руководить «Черноморцем» в матче Фонбет Кубка России с «Енисеем».
В настоящее время экс-хавбек сборной России и «Зенита» занимает пост советника гендиректора петербургского клуба по молодежному футболу. Ранее он возглавлял молодежную команду сине-бело-голубых и «Зенит-2».
После 9 матчей «Черноморец» идет 4‑м в таблице Второй лиги (группа 1).
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