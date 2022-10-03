Дини сравнил Холанда с Роналдо и Анри: «Он настолько хорош. Мы должны быть благодарны, что наблюдаем его игру»

поставил в один ряд с и .

– Для меня [лучшие] – это Р9 (Роналдо – прим.), Тьерри [Анри] и он.

– Серьезно?

– Да, он настолько хорош, я считаю. Он может действовать вблизи ворот, выскочить из-за спины, он прыгуч, бьет с правой, бьет с левой, обожает забивать голы. Он постоянно находится во вратарской.

Особенный, особенный игрок. Мы должны быть благодарны, что наблюдаем его игру, – сказал нападающий в эфире программы Match of the Day на BBC.

«Сити» ударил по всем болевым точкам прессинга Тен Хага. Один из приемов – Холанд в роли ложной девятки