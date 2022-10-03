Дини сравнил Холанда с Роналдо и Анри: «Он настолько хорош. Мы должны быть благодарны, что наблюдаем его игру»

Трой Дини поставил Эрлинга Холанда в один ряд с Роналдо и Тьерри Анри.
– Для меня [лучшие] – это Р9 (Роналдо – прим.), Тьерри [Анри] и он.
– Серьезно?
– Да, он настолько хорош, я считаю. Он может действовать вблизи ворот, выскочить из-за спины, он прыгуч, бьет с правой, бьет с левой, обожает забивать голы. Он постоянно находится во вратарской.
Особенный, особенный игрок. Мы должны быть благодарны, что наблюдаем его игру, – сказал нападающий «Бирмингема» в эфире программы Match of the Day на BBC.
«Сити» ударил по всем болевым точкам прессинга Тен Хага. Один из приемов – Холанд в роли ложной девятки