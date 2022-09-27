Араухо об операции: «Речь не о выборе одного или другого, а о здоровье. Я люблю свою страну»

объяснил, почему согласился на операцию, несмотря на риск пропустить .

«Я хочу прояснить причины, по которым я принял это решение. Хочу избежать спекуляций.

Я люблю свою страну, и я люблю свою команду. После консультаций с несколькими специалистами было решено, что операция будет лучшим вариантом. Здесь речь идет не о выборе одного или другого, а о здоровье и возвращении к 100-процентной готовности как можно скорее.

Сейчас наступает очень сложное время, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех за поддержку. Благодаря вере и упорному труду я постараюсь сделать все, чтобы вернуться к лучшей форме как можно скорее», – написал защитник «Барселоны» и сборной Уругвая.

Напомним, футболист получил травму в товарищеском матче сборных и Ирана (0:1). У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Араухо выбирал между операцией и консервативным лечением. На втором варианте настаивала сборная Уругвая, так как он позволил бы игроку восстановиться от травмы к ЧМ-2022.

Несмотря на это, Рональд согласился на операцию, так как хотел позаботиться о своей карьере в долгосрочной перспективе. Теперь он пропустит около трех месяцев и, скорее всего, не сыграет на чемпионате мира.