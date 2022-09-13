Шериф – МЮ 15.09.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

Внимание любителей футбола и Лиги Европы в частности будет приковано к группе E, где 15 сентября состоится матч между двумя разными командами. Молдавский клуб «Шериф», который «пошумел» год назад в Лиге чемпионов и даже обыграл ее будущего триумфатора, будет играть дома против «Манчестер Юнайтед», который судорожно усилиями Эрика тен Хаага пытается вернуть былую мощь. Мы попытаемся определить, каковы текущие возможности команды тен Хаага, которая не имеет морального права провалиться в этом турнире, и сделал ли после минувшего сезона выводы «Шериф», которому могло вскружить голову.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2.5 (кэф 2.07) или фора «Манчестер Юнайтед» (-1.5) (кэф 1.7).

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Шериф

Год назад народ упражнялся в остротах по поводу того, что без техасского рейнджера Корделла Уокера «Шериф» бы не победил «Реал» год назад. Да еще при каком сценарии: открыли счет, пропустили после пенальти от Бензема, ну а потом Себастьен Тилль (играл до этого в «Тамбове») в лучших традициях блокбастеров на последней минуте забил победный гол. Это отчасти помогло им выйти в Лигу Европы, вот только в стыковых они проиграли «Браге» по пенальти.

В этом сезоне в главном турнире Европы «Шериф», увы, толком не поиграл: пройдя во втором раунде словенский «Марибор», в третьем он уступил чешской «Виктории» из Пльзеня и отправился в раунд плей-офф ЛЕ, где по пенальти прошел армянский «Пюник». В групповом этапе в активе «молдавских рейнджеров» уже есть победа над «Омонией» с Кипра 3:0 и первое промежуточное место. Ну а в чемпионате Молдавии «Шериф» тоже пока что лидирует, победив 2:0 «Милсаму» у себя дома. Но игра против «МЮ» будет куда более серьезным испытанием: при всех своих проблемах эта команда выходит всегда с настроем на победу.

Манчестер Юнайтед

Вы уже прекрасно знаете, почему отменен ближайший тур чемпионата Англии. И видели цитату Криштиану Роналду: «Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Её Величество была важна и всегда будет значима для британского народа». Пока что неясно, когда будет сыгран следующий, 7-й тур АПЛ: там пока у «МЮ» 5-е место и 12 очков (отстает на одно очко от «Брайтона»), причем три очка они взяли в игре против «Арсенала», неожиданно взяв верх над ним со счетом 3:1. Всего в их активе 4 победы и 2 поражения.

В минувшем матче против «Реал Сосьедад» ни Каземиро, ни Роналду ничего внятного придумать не смогли, и в итоге «дьяволы» проиграли 0:1. Игра против «Шерифа» должна стать вторым шансом «дьяволов»: не улыбается им остаться без евровесны, и даже Лига конференций может стать откровенным издевательством.

Немного индивидуальной статистики

Команда хорвата Степана Томаса против дружины нидерландца Эрика тен Хаага. Что же нас ждет? Для начала вспомним результаты предыдущих встреч обеих команд. Учитывайте их, чтобы решить, какую ставку сделать, к примеру, в вопросе тотала.

В минувшем матче в чемпионате Молдавии против «Милсаму» (2:0) в составе молдавского чемпиона отличились Ияйи Атьемвен и Жозе Витор Пернамбуко. На кого именно надо вообще обращать внимание?

Ияйи Атьемвен : 2 гола в чемпионате Молдавии, 1 гол «Омонии» в Лиге Европы.

: 2 гола в чемпионате Молдавии, 1 гол «Омонии» в Лиге Европы. Жозе Витор Пернамбуко : 1 гол в чемпионате Молдавии. В минувшем сезоне он забил трижды.

: 1 гол в чемпионате Молдавии. В минувшем сезоне он забил трижды. Ибрахим Рашид: 1 гол «Омонии» в Лиге Европы, 2 гола в Лиге чемпионов. Кстати, в чемпионате Молдавии в этом сезоне он ещё не выходил на поле.

Неплохая ударная сила позволяет молдаванам рассчитывать на то, что голевые моменты могут появиться… если, конечно, Харри Магуайр опять будет творить непонятно что. У манчестерского клуба в плане индивидуальных показателей в АПЛ лидируют:

Маркус Рэшфорд : 3 гола и 2 голевые передачи. К слову, Эрик тен Хааг утверждает, что Рэшфорд может забить и 20 голов за сезон.

: 3 гола и 2 голевые передачи. К слову, Эрик тен Хааг утверждает, что Рэшфорд может забить и 20 голов за сезон. Бруну Фернандеш : 1 гол и 1 голевая передача.

: 1 гол и 1 голевая передача. Диогу Далот: 2 гола.

Никто не удивляется, что Криштиану Роналду в этом списке отсутствует: пока нет ни одной предпосылки, что у него что-то получится (голов и голевых передач у него на счету нет). Ну а самым грубым игроком является Скотт Мактомини, у которого уже 4 желтые карточки за сезон.

Коэффициенты

В этот раз мы воспользуемся коэффициентами от Лиги Ставок. При всех недостатках построения команды и тактических приемов тен Хаага явным фаворитом является «Манчестер Юнайтед», которому просто грех проигрывать вторую встречу в еврокубках подряд. «Тоттенхэм» в еврокубках обжигался об австрийский ЛАСК, да еще лишался очков не по своей вине с «Ренном» (за что остался без евровесны в прошлом сезоне).

Кэф на триумф «МЮ» составляет 1.25 по версии PARI, ничья оценивается в 6.1, а победа «Шерифа» и вовсе в 12.0. При всем уважении к молдавской команде она не имеет шансов повторить то чудо, которое было год назад в игре против «Реала». Хотя… это футбол, здесь всякое бывает.

Исходя из текущей ситуации, можно поставить на индивидуальный тотал «Шерифа» больше 0.5 с кэфом 1.93 или меньше 0.5 с кэфом 1.87. Это называется «как повезет»: все будет зависеть и от слаженности обороны гостей. Хотя она вряд ли будет сбоить в этот раз.

На «Манчестер Юнайтед» логичнее поставить тотал больше 2.5 при кэфе 2.07: должно же их «прорвать» на этом сопернике в еврокубках. Ну или на фору (-1.5) с кэфом 1.7: если Рэшфорд получит свои шансы, он должен и здесь открыть счет своим голам в еврокубках. На то, что это сделает «легенда № 7», рассчитывать не приходится.

Будем считать, что с «Реалом Сосьедад» у «дьяволов» произошла нелепая ошибка. Тен Хааг должен выдержать этот огонь критики и, пользуясь вынужденно взятой паузой в чемпионате, доказать, что не все так плохо. Это ему по силам. А раз «МЮ» вряд ли наступит на мадридские грабли, то «Шерифу» пожелаем удачи: ему надо будет искать счастья в последующих турах.

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Где смотреть Шериф – МЮ