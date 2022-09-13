Найджел де Йонг про «МЮ»: «Тен Хаг выбрал игроков, с которыми может выиграть войну. У Лисандро менталитет убийцы, он пробежит сквозь огонь ради Эрика»

Найджел де Йонг высказался об итогах трансферного окна для .

«У Эрика [тен Хага] в составе «Манчестер Юнайтед» 23 эго. У тебя могут быть лучшие игроки в мире, но ты сможешь начать создавать правильную команду только тогда, когда сможешь объединить все эти эго.

Тен Хаг тщательно подбирал игроков. Я вижу одно: он выбрал игроков, с которыми он может выиграть войну. Я уже вижу стратегию. Посмотрите на [Лисандро] Мартинеса. У него менталитет убийцы. Мартинес пробежит сквозь огонь ради тен Хага.

Антони добавляет куража. У него тоже менталитет, который мы называем «только через мой труп». Я много раз видел эту сторону . На мой взгляд, «Юнайтед» оформил очень хорошие сделки. Дух в команде изменился.

В прошлом году команда рушилась, как карточный домик, если они пропускали гол. Теперь мы все можем видеть энергию и сильный менталитет в объединенной команде. На поле снова настоящая команда», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».