Артета о 28 годах «Арсенала» без трофеев в Европе: «Долгий срок. Хотим прервать эту серию неудач»

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Тренер «Арсенала» Микель Артета хочет выиграть европейский трофей с клубом.

«Канониры» дважды в истории побеждали в еврокубках: в сезоне-1969/70 клуб выиграл Кубок ярмарок, а в 1994 году взял Кубок обладателей кубков.

«Это долгий срок [без побед в Европе]. Мы бы хотели стать теми, кто прервет эту серию неудач. Но для начала нужно от чего-то оттолкнуться. Нужно хорошо начать турнир и заслужить право на победу в матче», – сказал тренер лондонского клуба.

Сегодня «Арсенал» стартует в групповом этапе Лиги Европы гостевым матчем против «Цюриха».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:45 по московскому времени. На сайте будет доступна и видеотрансляция игры.

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