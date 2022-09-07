Бензема пропустит 7-10 дней из-за проблем с коленом и бедром. Травма оказалась несерьезной

Стали известны сроки восстановления .

Нападающий был заменен из-за травмы на 30-й минуте матча с «Селтиком» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Сегодня форварду провели МРТ, после которого выяснилось, что травма несерьезная.

По итогам обследования у Бензема выявили бурсит коленного сустава (воспаление анатомических сумок колена – прим. Sports.ru), сообщает As. Футболист пропустит от 7 до 10 дней.

Вскоре «Мадрид» объявил, что у Карима диагностирована травма полусухожильной мышцы бедра и перегрузка квадрицепса правого бедра.

Таким образом, француз не сыграет против «Мальорки» в это воскресенье, его участие в матче с «Лейпцигом», который пройдет 14 сентября, остается под вопросом. Скорее всего, Бензема сможет выйти на поле в матче против «Атлетико» 18 сентября.